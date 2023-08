✳︎エルメスHERMES✳︎

プリーツスカーフ。

*首に巻いて頂いたりバックのアクセント、ヘアアクセサリーと様々なアレンジが可能。

•数年前に購入、数回使用しました。

【購入場所】HERMES新宿高島屋

【状態】

箱はありません。

自宅保管のため、プリーツ部分が取れてる部分があります。

写真でご確認ください。

【カラー】

オレンジ系

素材 シルク100%

【サイズ】

約W124〜125センチ×H41〜42センチ。

※素人寸法となります、ご了承ください。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

商品状態に敏感な方や神経質な方は購入をお控えください。

人の手に渡った物ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

プロフィールをお読みください( ◠‿◠ )。

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 やや傷や汚れあり

