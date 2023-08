【dai様専用ページ☆】

Creek Angler's Device J.30000



ご覧頂きありがとうございます!

【商品情報】

・ブランド: オフホワイト

・色柄: 白 ホワイト

ウェーブ アロー

※ 写真撮影なので多少の色合いの

誤差はご容赦下さい。

・サイズ表記: L

・サイズ詳細 (単位:cm)

着丈:71

身幅:55

肩幅:47

袖丈:22

・素材:綿 100%

・状態: 新品 タグ付き

傷や汚れは無くとても綺麗な状態です✨

【閲覧いただいた皆様にお得な情報】

・当ショップではフォロワー様限定で

お得な”割引”を行なってます✨

・90s 90年代の古着から、

パーカー 、 スウェット 、 アウター や

ジャケット Tシャツ などをメインに

メンズ から レディース まで

揃えております!

ぜひご覧になっていってください^ ^

#古着屋ROOTSコレクション

・送料無料・即購入もOKです!

・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい^ ^

よろしくお願い致します!

No.v541

商品の情報 商品のサイズ L ブランド オフホワイト 商品の状態 新品、未使用

