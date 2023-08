この度は数ある商品の中からご覧頂きありがとう御座います。

今回は

『新品仕上 グッチ クロス カットアウトG ネックレス』のご案内です!

※こちらは2023年4月に古物商マーケット市場で購入した物になります。

世界中の人達から指示され愛されるブランド『GUCCI』

十字架とGマークが融合したお洒落なクロス ネックレスです!!

よく有る十字架と違いフォルムが凛としており、カッコいいです!

サイズも大きすぎず、小さすぎずっと男性、女性どちらでも

ご利用頂けます!

1点物になりますので、気になった方は是非よろしくお願いします!

【商品状態】

・お品物はUSED品ですが新品に近い状態まで時間を掛けて磨いております。

とても綺麗な状態ですので、気持ち良くご利用頂けます。

詳しくは画像を参照ください。

※スターリングシルバー925という素材の特性上、小キズが付きやすくなっており、

元々製造の段階で小キズが付いているものもございます。

GUCCIの検品基準をクリアした商品ですので、

予め御理解・ご了承の上宜しくお願い致します。

【詳細】

ブランド :GUCCI グッチ

:カットアウトG クロス ネックレス

素材 :スターリングシルバー 925

ペンダント :約 横 24.8mm × 縦 24.8mm

チェーン長さ:約27cm

二段階調整 :約5cm

生産国 :Made in Italy (イタリア製)

【付属品】

・付属品は御座いません。

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 未使用に近い

