100 ％品質保証 未使用　ノートパソコン用トリプルビデオ　ドッキングステーション PC周辺機器

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。未使用 ノートパソコン用トリプルビデオ ドッキングステーションStarTech(スターテック) USB3DOCKH2DP です。3月に購入しましたが、開封のみで未使用です。発送は緩衝材で包みお送り致します。自宅保管しておりますので、お気になさらない方にご購入をお願い致します。即ご購入歓迎です。お値下げはすみません。

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