管理番号2 -00069

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カエン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

管理番号2 -00069こんにちは❤miyumiyuの古着屋さんにようこそ♪❀( ⸝⸝•ᴗ•⸝⸝ )❀#miyuのワンピース【商品紹介】【BRAND】kaene【COLOR】緑 グリーンお使いの機種によって多少の違いがあるかもしれません。【素材】タグを参考にお願いします❣️【SIZE】採寸表(cm)平置きです。肩幅 約34バスト 約41(×2)ウエスト 約47(×2)着丈 約87素人の為、若干の誤差はご了承お願いいたします。【状態】中古商品にしては美品の部類です検品はしておりますが、見落としがある場合もございます。古着という事はご理解の上ご購入お願い致します。発送まで、2〜3日頂きます。メルカリのルール上 専用はいたしません。先に購入された方が購入者となります。 気になる点はご購入前にお願いいたします。ご購入後の不具合は評価前にコメントいただけましたら助かります。フォロワーさん限定SALEも開催しますのでプロフィールの情報もご確認下さい✨(ღ✪v✪)

