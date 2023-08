【2022A/W新作★送料無料】 ケーブル付き　新品同様品　Xperia 5 SO-01M　SIMフリー　スマホ スマートフォン本体

充電ケーブル付き。

販売時期2019年冬春モデル

OS種類解説Android 9

最大待受時間解説LTE:約380時間

CPUQualcomm Snapdragon 855 SDM855

CPUコア数オクタコア

内蔵メモリ(ROM)解説64 GB

内蔵メモリ(RAM)6 GB

内蔵メモリ解説ROM 64GB RAM 6GB

充電器・充電ケーブルUSB Type-C

外部メモリタイプmicroSDXCメモリーカード

外部メモリ最大容量512 GB

バッテリー容量3000 mAh

バッテリー良好表示

+200円で充電ケーブル付属

+200円で当日中に発送致します。

返事が遅い等で悪い評価をつけられた経験がありますので、

挨拶等の取引メッセージは不要です。

掲載機種情報は販売当初の情報となっております。

アップデートが入っている場合がありますので、詳細はご自身で確認をお願い致します。

稀に機種特有の不具合が発生する場合がありますが、その際はメーカー様に直接お問い合わせ下さい。

こちらでは対応できかねます。

値引きは複数購入時のみ行っております。

(2台目以降台数x-250円)

動作確認は起動、充電、タッチパネル動作の基本的な動作のみ検品しております。

それ以外の不具合があった場合は、

検品時に撮影した動画と比較して確認後、事務局に相談上対応を検討します。

いたずら、嫌がらせ、

不正返品等の防止の為、

返品の際の返品はいかなる場合でも、元払いでの返品をお願い致します。

検索用リンクワード

#格安sim

#iijmio

#mnp

#povo

#iphone

ネットワーク利用制限○

IMEI 355947102959429

発送は基本的に簡易包装匿名配送ポスト投函になります。(気泡緩衝材での梱包)

保証をご希望の方は必ず別の発送方法をお選びください。

郵送事故の保証は判断がつきませんので

こちらでは対応できかねます。

別の発送方法をご希望の場合はプラス400円となります。

お支払い後の購入者都合のキャンセルには対応できません。

文字数超過の為、上記詳細は自己紹介欄に記載しております。(必須ではありません。)

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

