国内正規品 新品未開封(暗所保管)

超絶人気‼️スラムダンク フィギュア One and Only SLAM DUNK



ロボット魂重戦機エルガイム エルガイム(最終決戦仕様) エルガイムMK-2

商品内容

値下げ❗️ フィギュアーツ フリーザ 3種

ワンピース "LIMITED EDITION" サボ~火拳継承~

一番くじ 一番くじ 雪ミク ~SNOW MIKU~ A・C・ラストワン賞



ミルクモチ様専用‼️ WDCC ムーラン Honorable Decision

絶好調のP.O.Pワンピースシリーズに、ルフィとエースの義兄弟で革命軍No.2の参謀総長を務めるサボが待望の新規造形で参戦します。

BOLINI*ブラックラインdesignerレザージャケット・ライダース50

コリーダコロシアムでルフィと再会し、激闘の末に入手した“メラメラの実”の能力と共にエースの意志を引き継いだサボ。

ドラゴンボール フィギュアーツZERO ふたりめのスーパーサイヤ人

躍動感溢れる造形とエフェクトで繰り出される“火拳”や信念を感じさせる勇ましい表情など、

smspオールマイト 海外正規品

ハイクオリティかつ見どころ満載に立体再現しています。

メガハウス BNA フィギュア 影森みちる&大神士郎



非 S.H.Figuarts ドラゴンボール スパーサイヤ人5 ゴクウ

【セット内容】 ・彩色済み完成品フィギュア ・専用台座 【商品素材】 PVC、ABS 【商品サイズ】 全高約145mm(頭部まで) ※全長240mm

キューズQ まいてつ ハチロク 限定エクストラカラー フィギュア



ラブライブ フィギュア

未開封品の為、初期不良はメーカーに対応お願い致します。

ホロライブ 星街すいせい フィギュア

すり替え防止の為、返品は受け付けておりません。

[希少価値]限定ドラゴンボールギガンティックシリーズ魔人ブウ善

人気タイトル···ワンピース(ONE PIECE)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

国内正規品 新品未開封(暗所保管)商品内容ワンピース "LIMITED EDITION" サボ~火拳継承~絶好調のP.O.Pワンピースシリーズに、ルフィとエースの義兄弟で革命軍No.2の参謀総長を務めるサボが待望の新規造形で参戦します。 コリーダコロシアムでルフィと再会し、激闘の末に入手した“メラメラの実”の能力と共にエースの意志を引き継いだサボ。 躍動感溢れる造形とエフェクトで繰り出される“火拳”や信念を感じさせる勇ましい表情など、 ハイクオリティかつ見どころ満載に立体再現しています。【セット内容】 ・彩色済み完成品フィギュア ・専用台座 【商品素材】 PVC、ABS 【商品サイズ】 全高約145mm(頭部まで) ※全長240mm 未開封品の為、初期不良はメーカーに対応お願い致します。すり替え防止の為、返品は受け付けておりません。人気タイトル···ワンピース(ONE PIECE)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

POP UP PARADE ペルソナ5 ジョーカー クイーン ナビ フィギュアS.H.Figuarts キュアマシェリ&キュアアムールセット【セット】一番くじ ドラゴンボールVSオムニバスビーストドラゴンボールEX ラストワン賞 孫悟空&悟飯 & 亀仙流の猛者たちA賞 孫悟空P.O.P ワンピース “SA‐MAXIMUM” アーマード・フランキー新子憧 限定版 DX フィギュア