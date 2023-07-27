最終値下げ × [激レア]Stussy cdg XLサイズ tシャツ コラボ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

Stussy cdg COMME des GARÇONS
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tシャツ XLサイズです
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着丈 76
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身幅 60
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カラー...ホワイト
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袖丈...半袖
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柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
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ネック...Uネック
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季節感...春, 夏, 秋
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商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|ステューシー
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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Stussy cdg COMME des GARÇONSストゥーシー コムデギャルソン コラボtシャツ XLサイズです着丈 76身幅 60カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...春, 夏, 秋
商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|ステューシー
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし