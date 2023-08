Supreme / Tiffany & Co. Return to Tiffany Heart Tag Stud Earrings (Set of 2) "Silver"

シュプリーム / ティファニー リターン トゥー ティファニー ハート タグ スタッド イヤリング ピアス(セット オフ 2) "シルバー"

新品未使用です。

諸事情により、外箱なし専用の袋も無しで本体のみとなります。

梅田のティファニーで購入しました。

何かあればコメントお願い致します。

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 新品、未使用

