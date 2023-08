*・゜゜・*:.。..。.:・*:.。. .。.:*・゜゜・*

ne Quittez pas

ヌキテパ

ロングワンピース

ドレス

アラベスク

ノースリーブ

さらりとしたインド綿のワンピースドレスです。

ポンポンの付いたウエストリボンは前後で結ぶことができます。

以下サイトより

-----------------------

アラベスク模様をプリントしたコットンボイルのノースリーブドレス。

胸元のパネルには、〈ne Quittez pas〉ならではの大胆な色彩センスで、贅沢に刺しゅうをあしらいました。

コーディネート要らずで、華やかに着映える一枚。

胸元のヨーク下と背面にはふんわりギャザーをあしらい、柔らかなニュアンスをプラスしました。

タッセルを飾った共布ベルトが、程よいアクセントに。

刺しゅうのデコレーションが目線を上げてくれるので、スタイルアップ効果も期待できます

品番010421GM4AO

【 サイズ 】

総丈約125cm

肩幅約36cm

脇下身幅約46cm

【 カラー】

ブルー系

【 素材 】

表生地:

コットン100%

刺しゅう糸:

レーヨン 100%

裏生地:

コットン100%

■梱包に圧縮袋を使用する場合がございます。たたみじわは予めご了承くださいませ。

■素人検品のため、見落としがある場合もございます。感じ方には個人差がございますので、細部まで気にされる方、完璧をお求めの方はご購入をお控えくださいませ。

■USED品、自宅保管をご理解いただける方のご購入をお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヌキテパ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヌキテパ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

