ご覧いただきありがとうございます!

✅商品情報

・ブランド: シュプリーム supreme

・色柄: 茶 ブラウン

・表記サイズ:XL

・素材:コットン100%

✅状態とポイント

目立つシミ汚れ無し

ダメージ無し

メイドインUSA

✅サイズ詳細 (単位:cm)平置き採寸

着丈:80

身幅:63

肩幅:55

袖丈:25

⚠️必ず実寸とお手持ちの洋服を比較してご自身でご判断下さい!

※サイズを理由の返品はお受け致しません

※実寸の多少の誤差はご容赦下さい

✅発送期間

補償有り匿名メルカリ便

✅購入前に必ずお読み下さい

※慎重に検品してますが古着という性質上、些細な見逃しはあるかも知れません

極薄のシミ汚れや微小なダメージは予めご容赦ください

※万が一、明らかに大きな見落としがあった場合は「受け取り評価の前」にご連絡ください

返品など最後まで誠意をもってご対応しますので、安心してお買い求め下さい

※撮影環境により実物と全く同じ色合いは撮れません、多少の色調の誤差はご容赦下さい

5643165H

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

