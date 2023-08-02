【日本未発売】 ポンテヴェキオ K18YG/WGリング リング

シトリン&アメジストリング
グリーン トルマリン リング 5.98カラット
★大きな24.5号★K18イエローゴールド&プラチナPt900ダイヤモンドリング
サイズ 17～18号
ＡＨＫＡＨ ピンキーリング
H&C 0.2ct シャンパンダイヤリング
ダイヤモンド 0.07ct
ギラギラ✨3連風❣️D0.94CT ✨K18ダイヤリング k18ダイヤモンドリング
美品 K10 ムーンストーンリング
デザイン部分 たて27.6㎜
卸屋激選 最高級 天然バイカラートルマリン 9.94ct ルース
cloche＊クロチェ リング
K18 ピンク サファイア ダイヤモンド リング ハート 指輪 刻印有 18金製
大粒のシトリンをメインに、サイドには直径4.5㎜のアメジストとダイヤモンドメレの輝きを添えたボリュームのあるデザインです。
Lono 14kピンクゴールドリング (おまけピアス片方)
MIKIMOTO ミキモト ダイヤリング YG K18 イエローゴールド
美品 鑑定済 ティファニー サマセットリング SOMERSET RING 16号
お値下げしました。
セリーヌ ノットリング
k18 ラメカット リング 指輪 14号
GUCCIホワイトゴールド
K10 アメトリン トリリアント マット リング 9号
K18サファイア1.23ct ダイヤモンド0.38ct 爪留 リング9号
シトリン&アメジストリングサイズ 17～18号ダイヤモンド 0.07ctデザイン部分 たて27.6㎜大粒のシトリンをメインに、サイドには直径4.5㎜のアメジストとダイヤモンドメレの輝きを添えたボリュームのあるデザインです。お値下げしました。