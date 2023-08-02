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【日本未発売】 ポンテヴェキオ K18YG/WGリング リング

商品の説明

シトリン&アメジストリング
グリーン トルマリン リング 5.98カラット

★大きな24.5号★K18イエローゴールド&プラチナPt900ダイヤモンドリング
サイズ 17～18号
ＡＨＫＡＨ　ピンキーリング

H&C 0.2ct シャンパンダイヤリング
ダイヤモンド 0.07ct
ギラギラ✨3連風❣️D0.94CT ✨K18ダイヤリング　k18ダイヤモンドリング

美品 K10 ムーンストーンリング
デザイン部分 たて27.6㎜
卸屋激選 最高級 天然バイカラートルマリン 9.94ct ルース

cloche＊クロチェ リング

K18 ピンク サファイア ダイヤモンド リング ハート 指輪　刻印有 18金製
大粒のシトリンをメインに、サイドには直径4.5㎜のアメジストとダイヤモンドメレの輝きを添えたボリュームのあるデザインです。
Lono 14kピンクゴールドリング (おまけピアス片方)

MIKIMOTO ミキモト　ダイヤリング　YG K18 イエローゴールド

美品　鑑定済　ティファニー　サマセットリング　SOMERSET RING 16号
お値下げしました。

セリーヌ　ノットリング

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GUCCIホワイトゴールド

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商品の状態未使用に近い

【日本未発売】 ポンテヴェキオ K18YG/WGリング リング

37分钟前

【日本未発売】 ポンテヴェキオ K18YG/WGリング リング

¥115,000 ¥52,900

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