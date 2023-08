セオリー+JBRAND デニム

サイズ 25

平置きで

ウエスト約35

ヒップ約43

股下約67

太もも約23.5

裾幅約21

素人採寸なので若干の誤差はお許しください。

デニム/9160910/MOON STAR/JOAN HGHT RSE CRP/26,000円(税別)

股上が深くラインはストンと落ちるストレートレッグで美脚、

脚長効果抜群のデニム。

明るいカラーが夏らしく今の時期にぴったりの一本です。

↑

サイトより

3~4回着用

ホームクリーニング済み

まだまだキレイに着て頂けるお品だと思いますが

感じ方には個人差もありますし

着用したものになるのでご理解頂ける方に

神経質な方完璧を求める方はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セオリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

