おジャ魔女どれみ 変身アイテム

※プワプワポロンとクルリンコールは売り切れました

ペペルトポロン

└動作確認済み、魔法玉を入れたりボタンを押すと光って音がなります

パララタップ

└変な音がなります、壊れかけ

恐らくスピーカーの問題なので鳴らないおもちゃとして楽しんでください

音が出て変身できるアイテムで当時のものです

ペペルトポロンは当時と変わらず変身音楽が流れます

古い物で中身がどうなっているか分からないので、数回お手元で雰囲気を楽しめたら良いとお考え下さい

購入後しばらく経って落としたり、劣化で音が鳴らなくなっても保証できません

故障の原因になると怖いので、電池は抜いて発送します

リズムタップもどこかにあったので見つかり次第追加します

大切に保管していましたが擦れやメッキの剥がれなど経年劣化があります

おジャ魔女どれみ#

も〜っと!おジャ魔女どれみ

春風どれみ

バンダイ

商品の情報 商品の状態 全体的に状態が悪い

