【並品】ニコン用 SIGMA EX 105mm f/2.8 D Macro AF Lens for Nikon F mount オートフォーカス 1366

●外観コンディション

80%

・少し使用感ありますが、綺麗な商品です。

・写真にてご確認ください。

●光学コンディション レンズ

( クモリ ) - 無し

( カビ ) - ごく僅か

( 傷 ) - ごく僅か

( バルサム切れ ) - 無し

( ゴミ、チリ ] - ごく僅か

光の下での撮影に若干の影響がでる可能性があります。

●動作コンディション

動作良好です。問題ございません。

●付属品

・フード

写真にてご確認ください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

