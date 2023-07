随分以前に国内百貨店内の正規ショップにて購入した物です。

リング K18

数回位の使用で、ジュエリーケースに酸化しないようにビニール袋にて保存しておりました。

綺麗なリング

パロマ・ピカソトリプルラヴィングハートのリングです。今でも全く使用出来そうですが、持っていても使いませんので、ティファニー好きな方に・・・

ティファニーの物を色々持っているので箱や保存袋はどれの物とかが分からなくなっているのでご必要な方には一緒にお入れします。一番最後の写真に保存袋の写真載せていますので、よろしくお願い致します。

状態 殆ど傷等も無く綺麗です。

素材 シルバー925

サイズ 8号

個人にて管理しておりました中古のお品物ですのでご理解頂けますようお願い致します。解らない事やご質問はご遠慮無くコメント頂ければと思います。

#ティファニー

#ネックレス

#ペンダント

#シルバー925

#トリプルハート

#トリプルラヴィングハート

#ハート

#可愛い

#プレゼント

#リング

#指輪

#上品

#パロマ・ピカソ

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 未使用に近い

