【冬バーゲン★】 亀仙流の猛者たち 【2時間限定】ドラゴンボール一番くじ A賞孫悟空 C賞孫悟飯 コミック/アニメ

【21時00分〜22時59分 限定値下げ‼】

上記期間のみ一時的に値下げします!

この機会にご検討ください。

A賞 孫悟空 フィギュア 1点

C賞 孫悟飯じいちゃん フィギュア 1点

合計2点

新品、未開封品です。

バラ売り不可。

早めに購入いただければ、本日夜、もしくは明日の午前には発送できます。

他商品と同時購入で値下げ可能です。

現在外出中ですが、必要であれば商品の詳細画像等、帰宅後対応可能です。

お気軽にお問い合わせください。

検索用

孫悟空

亀仙人

孫悟飯じいちゃん

牛魔王

お面

アーカイブス

ARCHIVES

スタンドコレクション

アートタオル

ビジュアルタオル

ラストワン

ドラゴンボール一番くじ

マスタライズ

masterlise

ABCDEFGHI

ドラゴンボールex

人気タイトル...ドラゴンボール

フィギュアシリーズ...一番くじ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

