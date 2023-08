Vintage customized Relic Stratocaster With Old Wier and Old Capacitor

ご覧頂き有難う御座います。

右利き用仕様です(左利き仕様にも変更可能です)

60年代の、長年使いこまれたオールドのStratocasterを再現したRelicと厳選したビンテージパーツ、またピックアップには、タイトでレスポンスの良いフェライトマグネットのシングルピッアプを搭載し、張りのあるローエンドから明るく明瞭なハイエンドをもつ、サウンドのStratocasterにしあげました。

カラーはオールド感のあるBlackFinishです。

工房内にstockしてありました、アルダー系ボディー、メイプルオンローズネック、パーツ類で組み上げたオリジナルのRelicStratocasterになります。

ボディー、ネック以外のパーツ類にも,Relic,Agedを施してあります.

厳選したビンテージの60年代キャパシター、70年代のビンテージのワイヤーで組み上げてあります、ビンテージならではの、解像度とウォーミーで耳障りでないサウンドが得られます。

サウンドを左右するピックアップの高さも、フロント、センター、リアそれぞれ調整済みです。

セットアップは

ダダリオの010-046で1弦12フレットで1.6ミリ、6弦12フレットで2.0ミリで調整してあります。ハードケースは撮影用になります。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

