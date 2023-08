【商品説明】

オニキスをメインに、ターコイズとコーラルをアクセントの差し色として差し込んだズニ族のインレイリング。

細身でありながら、しっかりと指先で存在感を放ちます。

作者は不明ですが、美しいデザインとしっかりとした作りのリングです。

男性にも女性にもおすすめ。

【状態】

ほとんど着用していません。

そのため、特に目立った傷や汚れはありませんが、ハンドメイド作品のため元々購入当初から傷・汚れがございます。

こちらで着けた傷はほとんどありませんが、傷自体はありますので、ご了承ください。

ただ、傷を考慮しても10段階で8程度のかなりの美品レベルだと思います。

購入当初から状態はそれほど大きく変わっていませんが、ハンドメイド製品やインディアンジュエリーに理解のない方や神経質な方は購入を控えてください。

【素材】

silver925(sterling刻印あり)

オニキス

ターコイズ

コーラル

【サイズ】

10号

【付属品】

無し

【その他】

このほかにも数百点以上のネックレスやリング・バングル・ピアスといったブランドシルバーアクセサリーを扱っています。

プロフィールより商品一覧に飛べますので、ぜひご覧ください。

【管理番号】

0044000

ナバホ

ホピ

トゥアレグ

ズニ

アンティーク

ヴィンテージ

メンズ

レディース

古着

WSS

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

