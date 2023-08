カラー···ブルー

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···春、夏、秋、冬

1.2回しか着用してません!

値段交渉は受け付けております!ご気軽にどうぞ!

正規品Vanquish Fitness スウェット上下/ブルー/Mサイズ

Vanquish Fitness

バンキッシュフィットネス

イギリス発の2013年設立のフィットネスアパレルブランドです。スポーツやワークアウト、筋トレに最適なウェアを開発。

#VanquishFitness

#ヴァンキッシュフィットネス

#バンキッシュフィットネス

#VANQUISH

#xeno

#ゼノ

#jin

#cronos

#lift

#リフト

#エドワード加藤

#cor

#コア

#カネキン

#クロノス

#CRONOS

#筋トレ

#ゴールドジム

#ジム

#プロテイン

#マイプロテイン

#オリンピア

#トレーニング

#LYFT

#darcsport

#ダルクスポーツ

#nike

#adidas

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

