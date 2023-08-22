交換無料！ コーチ三日月ショルダーバック ショルダーバッグ

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※画像や動画は実際の商品と色味、仕様、サイズ等が若干異なる場合がございます。
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ショップ袋、保存袋ついてます！
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ショップ袋は少しまがってます。
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福袋に入ってましたが、私には小さいので出品します。
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CELINE ショルダーバッグ 保存袋あり
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ネット引用です↓ソフト ペブル レザー内側にスナップ付きポケットジップ トップ開閉、裏地付き長さ調整可能ストラップ26cm縦16cm x 横27cm x マチ6.5cmコーチ長財布収納可能重さ約360g※画像や動画は実際の商品と色味、仕様、サイズ等が若干異なる場合がございます。ショップ袋、保存袋ついてます！ショップ袋は少しまがってます。福袋に入ってましたが、私には小さいので出品します。