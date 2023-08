ご覧いただきましてありがとうございます!

フォロワー、リピート割引しております!

詳細はプロフィールをご確認下さい!

■品番■

【K-23-5-50】

● 保管番号 ●

【K-4】

■商品説明■

●ブランド

CHANEL

シャネル

●タイプ

パンプス

ハイヒール

●表記サイズ

38 1/2

(24.5cm)

●実寸

ヒールの高さ : 約 7cm

■特徴・状態■

インソール、左の爪先に若干の汚れがございますがそれ以外特に目立つ汚れなどございません。

■補足■

商品の発送は、入金確認後早くて当日、遅くても翌々日中には発送手続きをさせていただきます。

メンテナンス済みですぐにご使用できる状態となります。

中古品にご理解のある方のみ、ご購入者お願いします。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

