私の他商品になります→ #すけすにキャップ

【商品名】

ブルー グレー

【状態】

中古 ヴィンテージですので多少の使用感ある中古になります。大きなダメージや目立つ汚れもなくまだまだ着用できます。

【サイズ】

実寸約59cm

90〜00sヴィンテージ NIKEのハットになります!!

この年代のNIKEハットは希少です!生地感もキャンバスのようで雰囲気いいです!

propsstore(プロップスストア)EPOCH(エポック)creek(クリーク)geek(ジーク)l.l.bean(エルエルビーン)old GAP(オールドギャップ)polo(ポロラルフローレン )ecwcs(エクワックス)new era(ニューエラ)NIKE(ナイキ) adidas(アディダス) 700fill 1ldk、puts、cup and cone、j.crew、old stussy、ステューシー、supreme、カーハート、コロンビア、パタゴニアとの相性もいいと思います!

【ご案内】

他にも断捨離してますので USA製 80s 90s USED ヴィンテージ アメカジ オールドスケート 古着から春夏物はカットソー シャツ Tシャツ 秋冬物はトラックジャケット スウェット パーカー ジャケット ダウン フリース ナイロン アノラック 等の商品、小物でしたらスナップバック、6パネル、キャップ、帽子、ニット、ニット帽、ビーニー 、ハットなども出品してます!

#すけすに古着 からご覧ください。

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

