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価格は安く 正絹　絽　夏物色無地　一つ紋 着物

商品の説明

正絹　絽　色無地　一つ紋
紗合わせコート　紫系　あやめ　正絹
カラー　濃いグリーン
色無地 正絹 袷 着物 きもの グリーン 緑 【210909-3】
　3枚目の画像が近いです
305mt25p逸品●紬 琉球花織 浮き織 縞に飛び市松 老松色●しつけ付き

お値下げ！【本加賀友禅】名古屋帯 虫食い葉 新品 未使用
手縫い仕立てです
売約　未使用しつけつき！　極上の色無地！　四季草花青海波紋　抜き一つ紋

綺麗なピンク地に花々訪問着セット　正絹 袷　着物・帯・帯締め・帯揚げ
サイズ
道中着 正絹 美品 パープル系 暈し グラデーション 地模様 ぼかし
身丈　肩より　164Cm
6-247 名古屋帯 九寸 美品！高級 人気帯 縮緬
裄　66Cm
▲2367▼帯留　金工師「光芳作」二輪菊
袖丈　48Cm
おまとめ9点　着物　小紋　付け下げ　061301
前幅　25センチ　後幅　30Cm
小豆色の地に四季の草花の絵刺繍が美しい正絹紬のお着物です

帯 白 銀 パール
絽のしっかりした高級品です
シマ様　単衣着物

RK-119 地模様 付下げ 金彩 正絹 紋無し 袷 広衿 着物
１回使用して長期自宅保管商品です
新品　栗山吉三郎 名古屋帯 夏物 紅型染 扇 九寸 麻
綺麗な状態ですが畳みシワが多少有ります
［六通］袋帯　新品未使用品　プラチナ銀箔二重織　418cm

みき様専用シルック夏大島仕立て上がり着物
ご理解のあるかたのご検討宜しくお願い致します
［6788］本場大島紬 美品 9マルキ 泥染 雪輪重ね花文様 正絹 着物 袷
神経質な方はご遠慮ください

【辻が花】絞り辻が花　豪華4点セット　パープル

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

stw83 単着物 訪問着 総柄 白系 古典花柄 金彩刺繍

値下げ交渉ＯＫ！西陣織 袋帯 正絹 Ｓ１８８
正絹　絽　色無地　一つ紋カラー　濃いグリーン　3枚目の画像が近いです手縫い仕立てですサイズ身丈　肩より　164Cm裄　66Cm袖丈　48Cm前幅　25センチ　後幅　30Cm絽のしっかりした高級品です１回使用して長期自宅保管商品です綺麗な状態ですが畳みシワが多少有りますご理解のあるかたのご検討宜しくお願い致します神経質な方はご遠慮ください

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

価格は安く 正絹　絽　夏物色無地　一つ紋 着物

6分钟前

価格は安く 正絹　絽　夏物色無地　一つ紋 着物

¥16,500 ¥12,375

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d6a50ce71e4

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コメント (3)

d6a50ce71e4
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正絹 絽 夏物色無地 一つ紋 50%OFF www.exotic-tz.net

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