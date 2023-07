担降りの為出品します

即購入⭕️

コメントでやり取りしている途中でも即購入の方優先

売り切りたい為多少のお値下げ可

ご提示ください( ˆ ˆ )/♡

・CDは全て取り込みに使用

(初回のみ新品未使用もあります)

・特典のDVD(BluRay)は再生した物もあれば未再生のものもあります

(どれを再生したかは忘れてしまいました)

タペストリーの初回盤はどちらも新品未開封

傷が見られるものは写真付きで載せていますのでそちらをご覧ください。他は比較的美品だと思いますが個人差があるため神経質な方は購入を御遠慮ください(><)

【CD】

⚪︎D.D. / Imitation Rain

通常盤/初回A/初回B

⚪︎ KISSIN‘ MY LIPS/ Stories

通常盤/初回A/初回B

⚪︎ Grandeur

通常盤/初回A/初回B

⚪︎ HELLO HELLO

通常盤(初回スリーブ仕様)/初回A/初回B

⚪︎ Secret Touch

通常盤/初回B

⚪︎ブラザービート

通常盤/初回A/初回B

⚪︎ オレンジkiss

通常盤(初回スリーブ仕様)/初回A/初回B

⚪︎タペストリー/W (シリアル付き)

通常盤/初回A/初回B

【LIVE Blu-ray】

⚪︎ Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania(BOXあり)

初回盤

・外袋はついてあるものとないものがあります。

また折り目がついているものや、テープの粘着が弱くなっているものもございます。

・特典付きです

また特典はこちらでお譲りいただきた物もあるため質問いただいてもお答え出来ない場合もあります。

基本的に外には持ち出さず暗所で保管していました。

・ご購入後の返品は受け付けておりません。

全て素人保管になりますので神経質な方のご購入はご遠慮下さい。

⚠️ご購入頂く前に必ずプロフィールをお読み下さい

お気軽にコメントください‼️

#snowman

スノマニ

スノラボ

岩本照 深澤辰哉 渡辺翔太 佐久間大介 宮舘涼太 阿部亮平 向井康二 目黒蓮 ラウール

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

