配送員設置 GUCCI オールドグッチプラス　GG柄　ショルダーバッグ ショルダーバッグ

◯商品名

◯サイズ

W:24cm

H:17cm

D:7.5cm

ショルダーベルト長さ:112〜122cm

◯素材

PVC、レザー

◯仕様

内側:ジップポケット×1

外側:ジップポケット×1

ショルダーベルト調節可能

◯コンディション

こちらのお品物のコンディションは、一般的な使用感があるものまだまだご利用いただけます。

ファスナーの開閉にも問題ありません。

◯付属品

なし

コンディションに関してはお客様との相違がないようにできるだけ、記載、掲載していますが、使用感の捉え方には個人差があり、またUSED品のため細かい汚れ・キズなどがあります。それを全て記載するのは難しいので、しっかり確認の上購入お願いします。

神経質な方、USED品に理解のない方はご購入をご遠慮ください。

カラー···ベージュ

オールドシリーズ···オールドグッチ

種類···ミニショルダーバッグ

素材···その他レザー(本革)

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

