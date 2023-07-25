憧れの to AURALEE×ROOTS BRANCHES サイズ5 オーバーサイズT Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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オーラリー×ルーツトゥブランチズの別注Tシャツです。a20at01mt肩落ちオーバーサイズシルエットが可愛く、着心地も抜群です。着用回数は5回ほどですが目立つ痛み等ありません。ただし、二次流通品ですので、多少の使用感はご了承ください。カラー:グレーサイズ:5着丈74肩幅66身幅62素人採寸ですので、ご了承ください。当方172cmですが、オーバーサイズで着用していました。タックインなどにも最適で、袖丈が長いのが良い点だと思います。5枚目に着用画像を載せています。オーラリー auraleecomoli コモリstevenalan スティーブンアランブラームスconfect コンフェクトグラフペーパー graphpaperシュタイン steinユニバーサルプロダクツ universalproductsennoy エンノイ

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