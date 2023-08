新品即決 CRV Cross Gen（クロス ジェン）トレイルウォーキング スニーカー

購入後一度だけ使用しました。

使用感は殆どなく極美品です。

スマートクロージングストア取り扱い。

トレイルウォーキングやスポーツハイキングに適した、Vivram社のメガグリップソールを採用。

ブロック形状/防水性/優れたグリップ性を発揮しトレイルウォーキングやスポーツハイキングに適しています。

クッション性の高いミッドソールとのコンビネーションにより様々な環境フィールドに対応。

アッパーにはキャラバンオリジナル素材となる「エアリファイン」を使用し、高い耐水性と透湿

性を確保。

悪天候でも安心です。

*耐水圧 10,000mm以上、透湿性 3,000-5,000g/m224H

都心部でのデイリーユースでファッションとしてアウトドア要素を取り入れたい人にもおすすめです。

ミリタリーテイストのデザイン。

材質

アッパー / シンセティックレザー, スエードレザー, エアメッシュ

メンブレン / エアリファイン(透湿/防水加工)

フレックス / エクストラライトフレーム

ソール / ヴィブラム® ブルース

メインカラー···グレー

特徴/機能/素材···防水、スエード

#クロスジェン

#スエード

#防水

#ミリタリー

#ホカオネオネ

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ホカオネオネ 商品の状態 未使用に近い

