御拝見頂きましてありがとうございます!

プラダ PRADA VPR62X 04E メガネ ピンクゴールド イタリア製



OLIVER PEOPLESのOP-505 雅 Limited editionになります!

オプテックジャパン期日本製の生産終了モデルなので、なかなか手に入りにくいレアな商品だと思います!

【フレーム刻印】

505 BK 47□24 142 雅

【サイズ】

フロント横幅:144mm

フロント縦幅:47mm

レンズ幅 :47mm

レンズ縦幅 :42mm

ブリッジ幅 :24mm

テンプル長 :142mm

【付属品】

純正ヴィンテージケース

純正メガネクロス

アイ・エノモト

【レンズ】

UVカットライトブルーレンズ(濃度35%程)

※度は入っておりませんので、そのままお使いいただくことができます!

【状態】

殆ど使用していないため、目立つ傷や汚れなくとても綺麗な状態です!

何がございましたら、なんでもコメントお願い致します!

可能な限り、柔軟な対応を心がけます!

また発送は即日遅くても翌日には致します!

ご検討のほどよろしくお願い致します!

Oliver people's(オリバーピープルズ)1987年のデビューコレクションとしてラインナップされていた名作モデルOP-505。

柔らかい印象のセルフレームと繊細なメタルパーツのコントラストが美しく、オリバーピープルズ創業当時から多くの方に愛され続けている名品です。現在のコンビネーションフレームの人気は、このモデルから始まったといっても過言ではありません。フロントのセルフレームとテンプルを繋ぐヨロイパーツやブリッジには、1920年代から1930年代頃のヴィンテージフレームを彷彿とさせる浮彫細工が施されており、指輪などのアクセサリーに引けをとらない美しいモデルです。VOGUE(ヴォーグ)などのファッション雑誌にも取り上げられ、ミュージシャンのSTINGや俳優のロバート・ダウニーJrなど数多くのアーティストやセレブが愛用。コンビネーションフレームの人気を牽引したモデルは、現在のファッショントレンドとも相性が良くカジュアルはもちろん、ジャケットスタイルと合わせることで程よい抜き感を与えてくれるアイテムとして幅広くお使いいただけます。

レンズカラー···ブルー

フレームカラー···ブラック

種類···メガネ、ケース付属

レンズ特徴···度なし、カラーレンズ

フレーム形···ボストン

商品の情報 ブランド オリバーピープルズ 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 ブランド オリバーピープルズ 商品の状態 未使用に近い

