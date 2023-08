ご覧頂きましてありがとうございます(*^_^*)

JILL BY JILLSTUART

・定価 15000円程

・サイズ

横幅23高さ15マチ10ショルダー長さ105

・カラー ピンク

・素材 ツイード素材

・状態 新品未使用、タグ付き

ギフト用の別売り巾着袋付きになります♡

厚手の布地ですので、色々使えるかと思います。

※ショッパーもご希望の方は+400円でお付けできます。

プレゼント、ギフトへもとっても実物が可愛いのでおすすめです!

大きさも大きすぎず必要な物も入れれますし、ボストン型なので以外と入るかと思います♪

店舗でも人気の為ラスト1点でした♡

-----------------------------

きらっと光る華やかなバックルパーツが上品顔のボストンバッグ。口元はダブルファスナーつきで中身を目隠しでき、スムーズに開閉できる仕様。

デイリーに必要な貴重品などの小物類がいれられます。色によって質感が異なり、無地ブラウンとツイードライクなピンクの2色展開です。

※撮影時照明の関係により、色味が違って見える場合がございます。

またパソコン・スマートフォンなどの環境により、若干製品と画像のカラーが異なる場合もございます。予めご了承ください。

◆コメントなしの即購入も大丈夫です

※ご購入後に1度取引きメッセージの方からご連絡お願い致します。

◆手数料、送料もあり、ギリギリのお値段での出品になります。

お値下げ交渉、交換など行っておりませんm(_ _)m

◆24時間以内のご連絡、2日以内のお支払いをお願いいたします。

他サイトでも出品中な為無くなり次第消去いたします。

ミシェルマカロン/エイミーイストワール/Miiaミーア/RESEXXYリゼクシーメゾンドフルール

gelato piqueジェラートピケ/snidelスナイデル/リランドチュール/アプワイザーリッシェ /ミッシュマッシュ /ジルバイジルスチュアート/JILLSTUART/ジルバイジルスチュアート/JILL BY JILLSTUART

素材···ツイード

ハンドバッグ

ミニバッグ

MINI BOSTON BAG ミニ ボストン バッグ

ボストンバッグ

ショルダーバッグ

斜め掛けバッグ

handbag

革製布製ツイード

ピンク

商品の情報 ブランド ジルバイジルスチュアート 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きましてありがとうございます(*^_^*)JILL BY JILLSTUART◆ビジューバックルボストンバッグショルダー付き・定価 15000円程・サイズ 横幅23高さ15マチ10ショルダー長さ105・カラー ピンク・素材 ツイード素材・状態 新品未使用、タグ付きギフト用の別売り巾着袋付きになります♡厚手の布地ですので、色々使えるかと思います。※ショッパーもご希望の方は+400円でお付けできます。プレゼント、ギフトへもとっても実物が可愛いのでおすすめです!大きさも大きすぎず必要な物も入れれますし、ボストン型なので以外と入るかと思います♪店舗でも人気の為ラスト1点でした♡-----------------------------きらっと光る華やかなバックルパーツが上品顔のボストンバッグ。口元はダブルファスナーつきで中身を目隠しでき、スムーズに開閉できる仕様。デイリーに必要な貴重品などの小物類がいれられます。色によって質感が異なり、無地ブラウンとツイードライクなピンクの2色展開です。※撮影時照明の関係により、色味が違って見える場合がございます。またパソコン・スマートフォンなどの環境により、若干製品と画像のカラーが異なる場合もございます。予めご了承ください。◆コメントなしの即購入も大丈夫です※ご購入後に1度取引きメッセージの方からご連絡お願い致します。◆手数料、送料もあり、ギリギリのお値段での出品になります。お値下げ交渉、交換など行っておりませんm(_ _)m◆24時間以内のご連絡、2日以内のお支払いをお願いいたします。他サイトでも出品中な為無くなり次第消去いたします。ミシェルマカロン/エイミーイストワール/Miiaミーア/RESEXXYリゼクシーメゾンドフルールgelato piqueジェラートピケ/snidelスナイデル/リランドチュール/アプワイザーリッシェ /ミッシュマッシュ /ジルバイジルスチュアート/JILLSTUART/ジルバイジルスチュアート/JILL BY JILLSTUART素材···ツイードハンドバッグミニバッグボストンバッグショルダーバッグ斜め掛けバッグhandbag革製布製ツイードピンク

