【逸品】 【※レア物】カーハート★ワンポイント刺繍ロゴスウェットパーカー ネイビー M パーカー

☆ご覧いただいてありがとうございます☆

@プロフィールを確認して頂くようお願い致します@

お得な【フォロー割】情報もあります!

その他のアイテムも是非ご覧になって下さいね(^。^)

#289古着shop&倉庫

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

●商品名

・carhartt カーハート スウェット パーカー

●ポイント

・ワンポイント刺繍ロゴ ※レア刺繍

・90sOLDタグ

・made in Mexico ※メキシコ製

・ビッグシルエット

・人気カラー

※一点物古着ですので売り切れ次第再入荷はございません❗️

※ヴィンテージなどの古着にご興味がある方にオススメです(^^)

●サイズ

・MEDIUM→LARGE相当

●実寸

着丈→73

肩幅→57

身幅→68

袖丈→67

●カラー

・ダークネイビー

※撮影環境により実物とは多少異なる場合がございますのでご了承お願い致します

●状態

・画像の様にフロントに白点がございます。片方の袖口に少しダメージがございます。スリーブ等に色ムラがございます。その他、特に大きなダメージも無く、これからまだまだ活躍できるものになります(*´ω`*)

●その他注意事項

・あくまでも古着になりますので新品の様な状態ではございませんのでご理解いただいた上でご検討下さい(^-^)

★このアカウントの商品は新品、デッドストック以外、全てクリーニング済みとなっております^_^

当アカウントの商品にご興味を持って頂きましたこと大変嬉しく思っております。閲覧ありがとうございます^_^

柄・デザイン···刺繍

袖丈···長袖

タイプ···プルオーバー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カーハート 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カーハート 商品の状態 やや傷や汚れあり

