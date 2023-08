90s NINE INCH NAILS ナインインチネイルズ Self Destruct Woodstock Tシャツ ビンテージ

【サイズ】

XL

肩幅46cm

身幅54cm

着丈75cm

袖丈25.5cm

若干の誤差はご了承下さい。

メンズ レディース 男女問わずご着用いただけます。

【状態】

写真を参考にお願いします。

【その他】

交渉中でも、他の方が購入された場合は購入者優先とさせていただきます。早い者勝ちです。

即購入可能です。

●古着、ヴィンテージ品にご理解ある方のみのご購入をお願いしております。

●質問等はコメント欄にてお願い致します。

▨ 関連ワード

整理番GR-43

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

