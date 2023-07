銀座 和光の上品で美しい

クロエ ショルダーバック フォーマル

ハンドバッグ・ショルダーバッグ

くまくみゃポシェット BABY,THE STARS SHINE BRIGHT

リアル オーストリッチのフランス製

ロエベ ハンモック バッグ

一目で高級感が漂う素敵なバッグです。

新品 ノヴィア スクエアバッグ ショルダーバッグ レザー 白 ホワイト@SC95

洋装にも和装にもお持ちいただけますよ。

CELFORD ビジュースタッズポシェット



山ちゃん様専用 ルイヴィトン 2way

コンパクトサイズですがポケットが沢山あって、とっても凄く便利!

【NANA♡様 ご専用】ありがとうございました♪((‹( 'ω' )›))♪

バッグを開いた時、マチが約18cmもあるので(こんなに広いのは初めて)、中が見やすく、直ぐに物を取り出せます。

美品✨ ヴィヴィアンウエストウッド ショルダーバッグ ブラック 斜め掛け◎ 黒

美しいだけでなく、機能性にも優れているので本当に使い勝手が良いのです(∩˃o˂∩)♡

ボッテガヴェネタ ショルダーバッグ美品



IACUCCI メッシュミニショルダー イエロー

こんなに素敵なバッグは滅多にお目にかかれないと思います。私のお気に入りバッグの一つとして愛用し、ずっと大切に桐の箪笥にて保管し、良い状態を維持して参りました。

【超超美品】CHANEL ショルダーバック マトラッセ ラムスキン



アンテプリマ ハンドバッグ ワイヤーバッグ ステッラホワイト

本当に良い物が分かり、大切にしてくださる方に、お譲りしたいと思います。

LOUISVUITTON【ルイ・ヴィトン】ソミュール30 訳あり商品



CHANEL☆ヴィンテージシャネル マトラッセ デカココ チェーンショルダー

とはいえ、出品に未だ迷いがあり。。突然、削除したら、ごめんなさいm(_ _)m

pleats please 水玉 バッグ



極美品ステラマッカートニー ファベラ 巾着ショルダーバッグ ハート柄 イタリア製

♥銀座 和光にて購入

COACH☆ショルダーバッグ☆コーチ新品正規品 ブラック 黒

♥原産国:フランス

jnhearts "Vanity"Black pink刺繍

♥素材:(外側)リアル オーストリッチ

PRADA サコッシュショルダーバッグ

(内側)上質ラム (ポケット内側)布地(絹)

マークジェイコブス 本革 トートバッグ ショルダーバッグ 2way 誕生日

♥カラー:ベージュ

TOV TOO - ONE SHLD ショルダーバッグ

♥ポケット:ファスナーポケット1、オープンポケット4

arts and sience アーツアンドサイエンス ショルダーバッグ

♥付属品:無し

FENDI バケット スパンコール



最終更にお値下げ GUCCI ショルダー&バンドバッグ

【サイズ】

レスポートサック 2点 ベネフィットバッグ&ポーチ 2個set

横:(上)約22.5cm (下)約25cm

ステート オブ エスケープ Prequel(プリクエル)S

縦:約19cm

Numéro Un Nano エディション ブラックテクスチャード ポレーヌ

マチ:約9cm

イルビゾンテ IL BISONTE レザー ショルダーバッグ ブラウン

バッグを開いた状態のマチ:約18cm

ルイヴィトン モノグラム ショルダーバッグ

ハンドルの長さ:約48cm(ハンドバッグ)、

N˚21 ショルダーバッグ

約90cm(ショルダーバッグ:約42cm+約48cm)

✨新品級極美品✨kate spade★ハンドバック★ショルダーバッグ★2way



★セリーヌ 馬車金具 Cマカダム ショルダーバッグ ゴールド金具 キャンバス

【商品状態】

ルイヴィトン サックデポールGM M80193 ショルダーバッグ ポーチ エピ

★画像④外側四角に擦れ有り。

GUCCI グッチ シルヴィ2way

★画像⑥フラップ裏に引っかけ傷2本あり。

超希少!ヴィヴィアンウエストウッド ショルダーバッグ ポシェット 鍵付き 総柄

★画像⑥留め金具の下に微かな黒ズミあり。↑メンテナンスで多少の改善は可能かも!?

OLD GUCCI オールド グッチ ショルダーバッグ シェリーライン

★画像⑧中に小傷、ボールペン跡あり。

DSQUARED2 ディースクエアード ハンドバッグ ショルダーバッグ ブラック



バーバリー 507V マッケンショルダーバッグ レディース

☆バッグの外側・内側にベタ付き無し。

オールセインツ ALLSAINTS 大きめビジネスバッグ

☆外側・内側の変色など大きな難は無し。

コーチ 2way ショルダーバッグ トートバッグ レザー F34497



イアクッチ ウォレット 財布 アバ ウォレットショルダー CERVO ミニバッグ

☆使用による小傷や汚れ、経年などを考慮して「やや傷や汚れあり」に致します。

マークジェイコブスショールダーバックシルバー



グッチ GUCCI ニュージャッキー パイソンショルダーバッグ

☆出品商品は、あくまでも中古品(ヴィンテージ)、素人管理・自宅保管品であることをご理解、ご了承くださいませ。

ルブタンパロマクラッチ



ソフト タビー ショルダーバッグ 黒 型番C4823

☆商品状態の確認に関して、細かい部分に見落としなどが有るかも知れませんので、心配な方、完璧を求める方はご購入をお控えくださいませ。

美品✨トリーバーチ ショルダーバッグ エマーソン サフィアーノレザー ネイビー

☆ご質問はご購入前にお願い致します。

セリーヌ 馬車金具 ヴィンテージ ショルダーバッグ ホース、キャリッジ オールド

☆説明&画像を良くご覧になり納得されてからご購入くださいませ。

希少✨CELINE ワンショルダーバッグ Cマカダム 馬車金具 フィービー期



【極美品】COACH 2wayバッグ キルティングキャンバス ブラウン 赤

⚠️購入者都合による、ご購入後のキャンセル、クレーム、返品、返金は承りません。

商品の情報 ブランド ワコウ 商品の状態 やや傷や汚れあり

銀座 和光の上品で美しいハンドバッグ・ショルダーバッグリアル オーストリッチのフランス製一目で高級感が漂う素敵なバッグです。洋装にも和装にもお持ちいただけますよ。コンパクトサイズですがポケットが沢山あって、とっても凄く便利!バッグを開いた時、マチが約18cmもあるので(こんなに広いのは初めて)、中が見やすく、直ぐに物を取り出せます。美しいだけでなく、機能性にも優れているので本当に使い勝手が良いのです(∩˃o˂∩)♡こんなに素敵なバッグは滅多にお目にかかれないと思います。私のお気に入りバッグの一つとして愛用し、ずっと大切に桐の箪笥にて保管し、良い状態を維持して参りました。本当に良い物が分かり、大切にしてくださる方に、お譲りしたいと思います。とはいえ、出品に未だ迷いがあり。。突然、削除したら、ごめんなさいm(_ _)m♥銀座 和光にて購入♥原産国:フランス♥素材:(外側)リアル オーストリッチ(内側)上質ラム (ポケット内側)布地(絹)♥カラー:ベージュ♥ポケット:ファスナーポケット1、オープンポケット4♥付属品:無し【サイズ】横:(上)約22.5cm (下)約25cm縦:約19cmマチ:約9cmバッグを開いた状態のマチ:約18cmハンドルの長さ:約48cm(ハンドバッグ)、約90cm(ショルダーバッグ:約42cm+約48cm)【商品状態】★画像④外側四角に擦れ有り。★画像⑥フラップ裏に引っかけ傷2本あり。★画像⑥留め金具の下に微かな黒ズミあり。↑メンテナンスで多少の改善は可能かも!?★画像⑧中に小傷、ボールペン跡あり。☆バッグの外側・内側にベタ付き無し。☆外側・内側の変色など大きな難は無し。☆使用による小傷や汚れ、経年などを考慮して「やや傷や汚れあり」に致します。☆出品商品は、あくまでも中古品(ヴィンテージ)、素人管理・自宅保管品であることをご理解、ご了承くださいませ。☆商品状態の確認に関して、細かい部分に見落としなどが有るかも知れませんので、心配な方、完璧を求める方はご購入をお控えくださいませ。☆ご質問はご購入前にお願い致します。☆説明&画像を良くご覧になり納得されてからご購入くださいませ。⚠️購入者都合による、ご購入後のキャンセル、クレーム、返品、返金は承りません。

商品の情報 ブランド ワコウ 商品の状態 やや傷や汚れあり

【新品、未使用】GUCCI オフィディア GG ショルダーバッグルイヴィトン ショルダーバッグ ショルダーストラップ モノグラム良品✨サルヴァトーレフェラガモ ショルダーバッグ トリプルガンチーニ スエードイルビゾンテ ショルダー バッグ 巾着 ミニチェーンバッグ ダリア ミニ クロエ Chloeタグ付き未使用 オーレンティ バニティチェーンバックグッチ オールド ショルダー メッセンジャーバッグ シェリーライン PVC GGLAUREN ラルフローレン 新作 トートバッグクロエ ショルダーバッグ マーシー『美品•送料無料』FURLAメトロポリス カスタムチェンジャー