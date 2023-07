プロフィールお読みください✩*⋆ お取引に際して重要なことを記載しております。

ウエストと裾はドローコードでサイズ調節が可能で、幅広い身長の方でも着用できます。

着用回数は10回もないです。

レプリカの出品もありますが、こちらは正規品です。

素材:コットン ナイロン

サイズ:Medium short

ウエスト:100

全長:101

股下:63

ワタリ:46

裾幅:31

※素人採寸のため誤差ご了承ください

カラー:黒(希少な後染め黒です)

ポケットは貫通式のため、中にズボンを履くことをお勧めします。

(パンツの上から履くパンツなので貫通式になっています。

1枚で履きたい場合はそこを縫うしかないです。)

一度空気に触れた時点で劣化しますので、神経質な方はご遠慮くださいm(_ _)m

お取引履歴がひとつもない方は、トラブルなど防止のためお取引をお断りする場合もございます。

★中古にご理解ある方のみご購入ください。

★写しきれない汚れがある可能性もございますので、神経質な方は正規店で新品をご購入ください。

★ご購入の際はよく画像をご確認ください。

★トラブル防止のため、プロフィールもご覧ください。

★即購入歓迎!

ユニクロ グッチ プラダ ルイ・ヴィトン ディオール コーチ イタリア系ブランド ノースフェイス アルマーニなどのお品も出品していますので、よければフォロー&そちらもご覧ください✨

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミリタリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

