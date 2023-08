値引き交渉は金額提示の上お願い致します。

常識の範囲内で柔軟に対応させて頂きます。

バラ売りや入れ替えなどはお受け出来ません。

状態などクラブにより違いますので、ご確認の上ご購入下さいませ。

【セット内容】

■ドライバー

1番(11.5度):XXIO/6代目/MP600/純正カーボンシャフト/Flex-R2

■ウッド

5番(18度):XXIO REIME/7代目/SP700/純正カーボンシャフト/Flex-R

9番(23度):XXIO/5代目/MP500/純正カーボンシャフト/Flex-R

■ユーティリティ

5番(17度):XXIO/6代目/MP600/純正カーボンシャフト/Flex-R

※クラウンに小さいエクボ凹みアリ

【状態】

ヘッド :細かい使用傷や色剝げなどありますが使用上問題ありません。

シャフト:問題ありません。

グリップ:良好です。

■アイアン

6.7.8.9.P

PRGR/RED/純正カーボンシャフト/M-35(Flex-R2相当)

S

PRGR/iD nsbla/純正カーボンシャフト/wedge-Flex

【状態】

ヘッド :細かい使用傷がありますが使用上問題ありません。

シャフト:目立つ傷汚れは無く状態は良好です。

グリップ:良好です。

■パター

PRGR/Silver-Blade05/スチールシャフト

【状態】

ヘッド :細かい使用傷がありますが使用上問題ありません。

シャフト:点錆等無く状態は良好です。

※グリップ:使用感があります。気になるようでしたら交換かテーピングをお勧めします。

■キャディバッグ

lecoqsportif

【状態】

※ボールポケットのファスナーが欠けてます(写真10枚目参照)

細かい使用傷や汚れ、スレ、皺などありますが、目立つ程では無くファスナー開閉も問題ありません。

中古品ですがまだまだ十分ご使用頂けるキャディバックかと思います。

以上ゴルフクラブ11本+キャディバッグのセットです。

これからゴルフを始める方にピッタリかと思います。

商品の情報 ブランド ゼクシオ 商品の状態 傷や汚れあり

