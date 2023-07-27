今年の新作から定番まで！ 【バラ売り】あおかな　キーホルダー キャラクターグッズ

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まとめ売りになります。セット購入のみ可です。お気軽にコメントください(*´꒳`*)・◯マーク＋その他キャラ→666円(計2点)❌個別売り❌値下げ(ヒロインは別セットで出品しております。)■1段目◯青柳窓果 ◯保坂実里 ■2段目◯佐藤院麗子 ❌乾沙希◯イリーナ・アヴァロン ◯有坂牡丹 ◯虎魚有梨華 ◯我如古繭 ■3段目◯白瀬みなも 覆面選手 白瀬隼人 日向晶也 青柳紫苑 黒渕霞 ■4段目真藤一成 ◯各務葵 ◯牛 ❌魚◯邪神ちゃん ◯亀 蒼の彼方のフォーリズム

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