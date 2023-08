リーバイス 503B

日本製 復刻版

表記 W31 L36

平置きサイズ

ウエスト巾 約37.5cm

股下 約80.5cm

裾巾 約22cm

わたり巾 約30.5cm

特記事項

1)20年以上前に自身で新品購入し着用していた物です。

2)渡り、膝下の前後とも、折り畳んで保管していた際の色落ちがうっすらと有りますが、全体に濃紺で、今後いい色落ちを見せるのではないでしょうか。※渡り、膝下前後の色落ちは、画像で分かり難いので文章にて。

★すべて現物画像ですので、画像で判断をお願い致します。

★古い商品と言う事もあり、神経質な方、細かな事等気になさる方はご遠慮下さい。

★断捨離の為、思い入れの有る商品を出品しております。つきましては値引等不可とさせて下さい。

★購入後のキャンセルや、商品到着後の返品、クレームは承りませんのでご検討の上商品をご購入下さい。

#リーバイス古着

#Levis503B

#日本製

#ボタンフライ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

