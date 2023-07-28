【１着でも送料無料】 #02番 デザインビーズ各種(A～E) 各種パーツ

プラスチック・金属・天然石・木製

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様々なジャンルのビーズです

⭐︎【天然】ブルーピーターサイト キャッツアイ効果強 ブレスレット 16mm



T313 あこや真珠 天女級 8.0-8.5mm

20数年前ビーズ作品のハンドメイドをしていた頃に集めに集めた物です

ボタン23326

(現在は廃盤になっているものもあるかと思います)

隔週刊 パッチワーク 1～52号 ディアゴスティーニ



南洋白蝶真珠パールルース 9mm ゴールドカラー

⚠️注意⚠️

ririファスナー 57本 まとめ売り

❀価格はセット価格ですがバラ売り可能

しんちゃん様、大粒58.5 ct ★天然アメジスト 裸石 ナチュラル カラー紫



あまちゃん ミニチュアかご オーダー

❀バラ売りの場合、送料の都合上５袋以上(500円分以上)になる様に選んでください(送料を負担して頂けるなら１袋からも可能です)

5❤️1.05ctホワイトテーパーダイヤモンド＆ブラックダイヤモンド、ローズカット



【しんじー様専用】beads balance 4セット

❀バラ購入希望、ビーズの種類、単価等問合せどんどんコメント下さい

レアカラーシーグラス



英字 メッセージ スタンプ 革タグ 12枚

❀出品中のビーズ一覧はこちらからどうぞ

mamandemio -outlet-様 ご専用



ブラジル産 パライバトルマリン 0.18ct ルース 蛍光 透明感

#いかちゃん出品中のビーズ関係

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

プラスチック・金属・天然石・木製様々なジャンルのビーズです20数年前ビーズ作品のハンドメイドをしていた頃に集めに集めた物です(現在は廃盤になっているものもあるかと思います)⚠️注意⚠️❀価格はセット価格ですがバラ売り可能❀バラ売りの場合、送料の都合上５袋以上(500円分以上)になる様に選んでください(送料を負担して頂けるなら１袋からも可能です)❀バラ購入希望、ビーズの種類、単価等問合せどんどんコメント下さい❀出品中のビーズ一覧はこちらからどうぞ#いかちゃん出品中のビーズ関係

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

パーカー、クロノスボールペン製作キット 一式ペンギン 茶トラ パーツ チャーム レジン非加熱 パパラチア サファイア 大粒 ルース 1.058ct ソーティング付き⭐︎【天然】タイチンクオーツ ルース 6.5gピンクダイヤモンド 0.160ct ソーティング付き