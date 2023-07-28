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【１着でも送料無料】 #02番 デザインビーズ各種(A～E) 各種パーツ

商品の説明

プラスチック・金属・天然石・木製
m.様専用ページ♡
様々なジャンルのビーズです
⭐︎【天然】ブルーピーターサイト キャッツアイ効果強 ブレスレット 16mm

T313 あこや真珠 天女級 8.0-8.5mm
20数年前ビーズ作品のハンドメイドをしていた頃に集めに集めた物です
ボタン23326
(現在は廃盤になっているものもあるかと思います)
隔週刊 パッチワーク 1～52号 ディアゴスティーニ

南洋白蝶真珠パールルース　9mm　ゴールドカラー
⚠️注意⚠️
ririファスナー　57本　まとめ売り
❀価格はセット価格ですがバラ売り可能
しんちゃん様、大粒58.5 ct ★天然アメジスト 裸石 ナチュラル カラー紫

あまちゃん ミニチュアかご オーダー
❀バラ売りの場合、送料の都合上５袋以上(500円分以上)になる様に選んでください(送料を負担して頂けるなら１袋からも可能です)
5❤️1.05ctホワイトテーパーダイヤモンド＆ブラックダイヤモンド、ローズカット

【しんじー様専用】beads balance 4セット
❀バラ購入希望、ビーズの種類、単価等問合せどんどんコメント下さい
レアカラーシーグラス

英字 メッセージ スタンプ 革タグ 12枚
❀出品中のビーズ一覧はこちらからどうぞ
mamandemio -outlet-様　ご専用

ブラジル産 パライバトルマリン 0.18ct ルース 蛍光 透明感
#いかちゃん出品中のビーズ関係

パーカー、クロノスボールペン製作キット　一式

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

ペンギン 茶トラ パーツ チャーム レジン

非加熱　パパラチア　サファイア　大粒　ルース　1.058ct ソーティング付き

⭐︎【天然】タイチンクオーツ ルース 6.5g

ピンクダイヤモンド 0.160ct ソーティング付き
プラスチック・金属・天然石・木製様々なジャンルのビーズです20数年前ビーズ作品のハンドメイドをしていた頃に集めに集めた物です(現在は廃盤になっているものもあるかと思います)⚠️注意⚠️❀価格はセット価格ですがバラ売り可能❀バラ売りの場合、送料の都合上５袋以上(500円分以上)になる様に選んでください(送料を負担して頂けるなら１袋からも可能です)❀バラ購入希望、ビーズの種類、単価等問合せどんどんコメント下さい❀出品中のビーズ一覧はこちらからどうぞ#いかちゃん出品中のビーズ関係

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【１着でも送料無料】 #02番 デザインビーズ各種(A～E) 各種パーツ

46分钟前

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¥11,500 ¥9,775

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ガラスビーズ / フラワー（711） / ミックス（MA） / 約10mm(約10mm

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キラキラ✧アレンジビーズ　四角型 レッド系③（945・946・947・948・956・957・961・963・967・970） | ダイヤモンドアート専門店 KIC-himawari 吉野本店 powered by BASE

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TOHO特小ビーズ　No.332

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シードビーズ / MIYUKI まが玉ビーズ / クリスタルAB（250）(4mm まが

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ジャンクションプロデュース JUNCTION PRODUCE MAJESTA UZS171/JZS177【アイラインガーニッシュ】 エアロキット マジェスタ 車 カーパーツ 楽天 通販 カー用品 カスタムパーツ エアロ junction produce 10P12Oct14 | JUNCTION

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TOHO丸小ビーズ No.49(約2mm 7g(バラ・約670粒)): シードビーズ貴和

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