人気アイテム NIDECKER　スノーボードブーツ　女性　23.5cm ブーツ(女性用)

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使用回数は10回未満です。

NIDECKER スノーボードブーツ 女性 23.5cm

BOA使用となっており、初心者の方でも履きやすくなっています。

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右のブーツが特に傷と汚れがあります。

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平日の発送は仕事の関係上難しいと思います。

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やり取りの上で発送日時はご相談させてください‧˚₊*̥値下げ交渉ありです。

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm 商品の状態 傷や汚れあり

使用していましたが、別のブーツを購入したため出品します！使用回数は10回未満です。BOA使用となっており、初心者の方でも履きやすくなっています。右のブーツが特に傷と汚れがあります。平日の発送は仕事の関係上難しいと思います。やり取りの上で発送日時はご相談させてください‧˚₊*̥値下げ交渉ありです。

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