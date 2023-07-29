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人気アイテム NIDECKER　スノーボードブーツ　女性　23.5cm ブーツ(女性用)

商品の説明

使用していましたが、別のブーツを購入したため出品します！
【セール】 NORTHWAVE ノースウェーブ スノーボードブーツ レディース
使用回数は10回未満です。
NIDECKER　スノーボードブーツ　女性　23.5cm
BOA使用となっており、初心者の方でも履きやすくなっています。
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右のブーツが特に傷と汚れがあります。
NIDECKER　スノーボードブーツ　女性　23.5cm

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平日の発送は仕事の関係上難しいと思います。
NIDECKER　スノーボードブーツ　女性　23.5cm
やり取りの上で発送日時はご相談させてください‧˚₊*̥値下げ交渉ありです。

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商品の情報

商品のサイズ23.5cm
商品の状態傷や汚れあり

NIDECKER　スノーボードブーツ　女性　23.5cm

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商品のサイズ23.5cm
商品の状態傷や汚れあり

人気アイテム NIDECKER　スノーボードブーツ　女性　23.5cm ブーツ(女性用)

1分钟前

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dbc8b

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コメント (7)

dbc8b
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