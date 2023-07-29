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使用していましたが、別のブーツを購入したため出品します！
【セール】 NORTHWAVE ノースウェーブ スノーボードブーツ レディース
使用回数は10回未満です。
NIDECKER スノーボードブーツ 女性 23.5cm
BOA使用となっており、初心者の方でも履きやすくなっています。
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右のブーツが特に傷と汚れがあります。
NIDECKER スノーボードブーツ 女性 23.5cm
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平日の発送は仕事の関係上難しいと思います。
NIDECKER スノーボードブーツ 女性 23.5cm
やり取りの上で発送日時はご相談させてください‧˚₊*̥値下げ交渉ありです。
【セール】 NORTHWAVE ノースウェーブ スノーボードブーツ レディース
商品の情報
商品のサイズ
23.5cm
商品の状態
傷や汚れあり
NIDECKER スノーボードブーツ 女性 23.5cm
【セール】 NORTHWAVE ノースウェーブ スノーボードブーツ レディース
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商品の情報
商品のサイズ
23.5cm
商品の状態
傷や汚れあり
人気アイテム NIDECKER スノーボードブーツ 女性 23.5cm ブーツ(女性用)
375
1分钟前
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11,000
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9,350
(税込) 送料込み
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スノーボード
ブーツ(女性用)
NIDECKER スノーボードブーツ 女性 23.5cm
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
dbc8b
1012
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (7)
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