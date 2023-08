BALENCIAGA バレンシアガ フーディ プルオーバー パーカー ライトベージュ ネイビーロゴ 2021SS Sサイズ

2021SSとして発売された新色で

ライトベージュにブルー系ロゴを施したこの商品はとても人気が高く、早い時点で完売したそうです

平置き素人採寸のため

若干の誤差はご了承ください

目安としてください

サイズS

肩幅 : 56cm

着丈 : 71cm

身幅 : 57cm

袖丈 : 60cm

二度の着用後、クリーニングに出し、大切に保管していました

目立った傷やシミ等もなく

綺麗な状態です

中古品にご理解のある方のみご購入をお願い致します。

希望の写真があれば、撮りますので気軽におっしゃってください

カラー···ライトベージュ

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···プルオーバー

素材···裏起毛

カラー···ベージュ

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···プルオーバー

素材···裏起毛

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バレンシアガ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

