○アイテム

BURBERRY

菅田将暉

○サイズ

・ジャケット

サイズ(M相当)

肩幅44cm

身幅52cm

袖丈56cm

着丈80cm

・パンツ

サイズ(M相当)

ウエスト86cm

ヒップ96cm

股上30cm

股下68cm

裾幅24cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

目立った傷や汚れはなく、まだまだお使いいただけます。

○カラー

ダークグレー 濃灰色

○素材

ウール モヘヤ

○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

管理番号:MMR-851

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

