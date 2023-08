ご覧いただきありがとうございます。

ハイウエスト ストレート ANNETTE

57114212

美人百花 2022年5月号掲載商品

デイリーユースに◎な

ハイウエストストレートデニム

色褪せ感のあるビンテージライクな風合いでこなれ感たっぷりに仕上げたストレートデニム。ハイウエストデザインとすっきりとした細身シルエットでスタイルアップ効果も抜群。太ももから程よくゆとりを持たせているので着心地も◎。

◆新品未使用タグ付き

◆定価28600円

◆トリックダーリンブルー/TDB

◆素材 綿74% ポリエステル24% ポリウレタン2%

革ラベル:牛革

◆サイズ24

※新品のため、お値下げNGです(_ _)

※発送は、ゆうゆうメルカリ便・らくらくメルカリ便のどちらかになります

⚠頻繁に再出品しますのでご注意下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヤヌーク 商品の状態 新品、未使用

