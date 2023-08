FACETASM

アナクロノーム WORK SHIRT INDIGO AN193-W

ファセッタズム

90's USA製 リーバイス70598 極太アーム ブラックデニムジャケット



美品 カーハート 復刻 ハートタグ デニムジャケット 襟コーデュロイ

2021SS

70's TOWNCRAFT Penneys DENIM jacket USED

DENIM HOODED JACKE

Peel&lift デニムジャケット

デニムフードジャケット

ダブルアールエルrrl エンジニアジャケット

Gジャン ブリーチ グレー ブラック 4

希少 86年製 80s LEVI'S 70502 0217 デニム ジャケット



激レア!美品 チャムス デニム つなぎ



Tommy Hilfiger Big Flag ジャケット トミーヒルフィガー



60s J.C.PENNY FOREMOST デニムジャケット Gジャン



EDWIN Over Works Factory カバーオールジャケット



ヴィンテージウォッシュデニム ショートジャケット



マインデニム/MINEDENIM オーバーサイズ ウォッシュ加工



23SS 新品未使用 OFF-WHITEブリーチデニムジャケット

#この出品者の他のアイテムも見てみる

carhartt USA ブリーチ加工デニムアクティブジャケット!



HYSTERIC GLAMOUR Gジャン



初期 M&M CUSTOM PERFORMANCE デニムジャケット キムタク



一点物 アートヴィンテージ インディアンデニムジャケット デザイナーズ



フェローズ BUFFALO HONE STITCH 10周年記念BH-10AJ



Y様専用 Non-type ノンタイプ デニムジャケット ジーンズ セットアップ

スキンズカルチャーからインスパイアされたアイテム。通常ではなかなか入れることのないフードやアームにブリーチがされているところが特徴的なアイテム。

Dragon Ash ドラゴンアッシュ×リーバイス デニムジャケット



【値下げ】doublet シルクデニムブルゾン ブラック



価格交渉可AURALEE HARD TWIST DENIM BLOUSON



G-STAR RAW ブラックストレッチデニムジャケット

定価 38000円+税10%(税込 41800円)

【1点もの】TOYAMAde.y10a4 デニムジャケット Gジャン リメイク

品番 KGO-JK-M06

A BATHING APE SHARK デニムジャケット Mサイズ



[Lucien pellat-finet×FULLCOUNT] デニムジャケット

サイズ表記 4

REMI RELIEF レミレリーフ デニムジャケット ビームス別注



アルマーニエクスチェンジ Gジャン デニムジャケット 定価3万!!

実寸サイズ

タグ付き新品 ジースター ジェイデン・スミス ジージャン

着丈: 65cm

levi's black denim long coat

身幅: 62cm

Levi’s リーバイス 後染め デニムジャケット トラッカージャケット ピンク

肩幅: 55cm

LAD MUSICIAN 21AW 13.5oz FLAT デニム ジャケット

袖丈 : 57cm

【DIOR】Alex Foxton総柄ペイント カバーオール ワークジャケット



HERILL HL Denim W Jacket デニムダブルジャケット

【素材】綿100%

70's Lee ストームライダー



【渋谷店限定モデル】バーバリーブラックレーベル デニムジャケット Mサイズ

【状態】

期間限定価格!希少!1点物!リーバイス

状態ランク 【 8/10 】

CIVIL REGIME デニムジャケット ブラック

特に目立つダメージも無く、

ヘルムートラング デニムジャケット本人期 HELMUT LANG

まだまだ活躍してくれるユーズドです。

値下げ 5/4】RESOUTE(リゾルト)Gジャン【HOME GROWNネーム】



【美品】ZARA デニムジャケット Gジャン ダメージ加工 ペイント サイズ S

【生産国】日本

ラルフローレン パープルレーベル デニムジャケット



キムタク私物 ヒステリックグラマー デニムジャケット Gジャン Sサイズ

【FACETASM】

オアスロウ カバーオール サイズ3 、Lサイズ

落合宏理が手掛ける日本のファッションブランド。コム デ ギャルソン、ZUCCa、アンダーカバーなど、国内のモードをメイン取引先とするテキスタイル会社「ギルドワーク」に8年間勤め、同時にNGAP(洋服から家具、内装まで手がけるアーティスト)のアシスタントを務める。ブランド名は造語で、「facet」がフランス語でダイアモンドなどの切り子面を意味する単語。それをもとに「様々な顔」「様々な見え方」という意味が込められている。

69 シックスティーナインsixty nine over coat denim



米津玄師着用 同ブランド ksubiスビ デニムジャケット



Calvin Klein Collection ブルゾン



デニムヘッズS506XXE 大戦モデル 351N セットアップ

宅配業者はヤマト運輸を予定しています。

ノーアイディー デニム×チェックセパレートBIG-Gジャン



《70年代当時物》LEVI'S リーバイス 青☆デニム S オレンジタブ



Levi’s リーバイス 70505 デニムジャケット ジージャン 非売品

表記のない過度なダメージや汚れがあった場合や、万が一 偽物であった場合など、

【未着用】DIESELディーゼル デニムジャケットD-Barcy-Rs ブルー

出品者側の重度の過失があった場合のみ返金、キャンセルの対応はいたしますので、

希少 levi's vintage clothing バレンシア製 1st

安心してご購入ください。

SAPEur Lot.5067XX -MOD- サプール

サイズ詳細を載せていますので、

doublet 2020ss marionettデニムジャケット

サイズ違いや、イメージと違ったなどの理由での返品はお断りしています。

REMAKE PATCHWORK JACKET designed by KURO

色や状態など、わからない事がありましたら、購入前に御質問下さい。

新品 COAL MINE 炭鉱夫 デニム ジャケット ブルゾン グリーンカーキ

基本的に値引きはお断りしておりますので、

マルニ marni デニムジャケット

ご了承ください。服が好きでいろいろ出品していきますので、趣味の合う方はフォローお願いいたします。

【貴重】GENERATIONS×GUESSコラボ ジージャン デニムジャケット



NUDIE JEANS 裏ライナーデニムジャケット!チュニジア製!



Levi's/70505/BigE/6月7日まで



【LEE 大文字】デニムジャケット



ジュンヤワタナベ × Levi's デニムジャケット Gジャン リーバイス



90sサウスポール デッドストック デニムジャケット コート ヒップホップ B系



ロロピアーナ使用 Leeカバーオール91-J



Lee 90s 0424-00 デッドストックフラッシャー付き2枚セット



にんじん様 専用



期間限定値下げ ディーゼル レザージャケット



A few good kids AFGK スタジャン



60’s リーバイス70505 BIGE ボタン裏521 ヴィンテージ4th



ヒステリックグラマー カバーオールジャケット 02221AB06



新品 即購入ok supreme NIKEacg コラボジャケット xl デニ厶



DIESEL × EDUN コラボジャケット デニムジャケット



HarleyDavidson デニムジャケット



専用 COMOLI 切り替え デニムジャケット ブルゾン ジージャン コモリ



ディーゼル デニムジャケット



EVISU ジージャン 最初期 EVIS 1502 YAMANE 鯛釣りパッチ

4w23aagcj

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ファセッタズム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

FACETASMファセッタズム2021SSDENIM HOODED JACKEデニムフードジャケットGジャン ブリーチ グレー ブラック 4#この出品者の他のアイテムも見てみるスキンズカルチャーからインスパイアされたアイテム。通常ではなかなか入れることのないフードやアームにブリーチがされているところが特徴的なアイテム。定価 38000円+税10%(税込 41800円)品番 KGO-JK-M06サイズ表記 4実寸サイズ 着丈: 65cm 身幅: 62cm 肩幅: 55cm 袖丈 : 57cm【素材】綿100%【状態】状態ランク 【 8/10 】 特に目立つダメージも無く、 まだまだ活躍してくれるユーズドです。【生産国】日本【FACETASM】落合宏理が手掛ける日本のファッションブランド。コム デ ギャルソン、ZUCCa、アンダーカバーなど、国内のモードをメイン取引先とするテキスタイル会社「ギルドワーク」に8年間勤め、同時にNGAP(洋服から家具、内装まで手がけるアーティスト)のアシスタントを務める。ブランド名は造語で、「facet」がフランス語でダイアモンドなどの切り子面を意味する単語。それをもとに「様々な顔」「様々な見え方」という意味が込められている。宅配業者はヤマト運輸を予定しています。表記のない過度なダメージや汚れがあった場合や、万が一 偽物であった場合など、出品者側の重度の過失があった場合のみ返金、キャンセルの対応はいたしますので、安心してご購入ください。サイズ詳細を載せていますので、サイズ違いや、イメージと違ったなどの理由での返品はお断りしています。色や状態など、わからない事がありましたら、購入前に御質問下さい。基本的に値引きはお断りしておりますので、ご了承ください。服が好きでいろいろ出品していきますので、趣味の合う方はフォローお願いいたします。4w23aagcj

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ファセッタズム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

22SS sacai サカイ ジャケット Rug Jacquard Jacket超希少 FLINT カバーオール ヴィンテージ デニムジャケット60s 70s BIGMAC カバーオール【LEVI’S】70sリーバイス70505コーデュロイジャケット SIZE42世界200着限定 新品 BALENCIAGA FORTNITE デニムジャケットG-STAR最終価格 ラルフローレンブラックレーベル ブリーチデニムジャケット