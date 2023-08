今回、紹介させていただく商品は、

■広角24mmから中望遠105mmまでの幅広いズーム域を実現!

■過酷な撮影条件下でも高い信頼性を発揮する防塵・防滴構造の採用!

お探しだった方は、

この機会に是非ご購入ください!

● コンディション

■ 外観コンディション

ボディは経年によるスレ・キズはございますが、問題なくご使用頂ける

商品です。

各部のべたつきはございません。

■ 光学コンディション

レンズはチリの混入がございます。

目視できるカビ・クモリ・バルサム切れはございません。

■ 動作チェック

動作確認済商品です。

ズームリング・ピントリングの動作はスムーズです。

● お届けする内容

・レンズ本体

・前後レンズキャップ

※安心の無水アルコール除菌をすべての商品に実施済み!!

◆◇注意事項◇◆

■ きれいな中古品であっても、あくまでもUSEDです。

商品の外観・程度の感じ方は主観による個人差がありま

すので、完璧を求める方、特に神経質な方、中古品にご

理解のない方、新同品コレクターの方はご入札をお控え

下さい。

写真は光等の関係で、実物と若干違う場合があります。

■ 初期不良の際は到着後3日以内にご連絡下さい。

※ ボディの自然故障につきましては到着後3日以内に、ご返送頂ければ返品保証対応とさせて頂きます。(メカニカルに限ります)

#Canon

#キャノン

#ズームレンズ

#410019

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

