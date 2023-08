ご閲覧いただきありがとうございます。

C27 ヴィンテージ SILVER刻印 リング 蟹 カニ クラブ 指輪 24号

弊社の商品は基本的にAACD加盟企業(日本流通自主管理協会)

マカハラ人工エメラルド 真鍮 925シルバーリング JO-R018

古物市場から仕入れた鑑定済みの品物になります。

‼️セイラ様専用 ‼️GUCCI グッチリング2つです

海外発送について:海外発送、代行業者をご利用ください。

OURA RING オーラリング Gen3 US08



レザーズアンドトレジャーズ スペシャルエディションリング w レザトレ



CHROME HEARTSクロムハーツNTFLダイヤモンドリング13号



TIFFANY&Co. ティファニー パロマピカソ SV925 リング 約16号



メキシカンジュエリー リング 宝石 ターコイズ 大振り シルバー925 534

ショップ管理No.FT56

キーゼルシュタインコード シルバー製ワニ型リング指輪クロコダイル鰐クロコ銀



ダブルG シルバー リング



コディサンダーソン スタンプ リング アリゾナフリーダム ゴローズ SAAD



アレックスストリーター エンジェルリング



新品 S マルジェラ 20ss シルバー スティッチリング 指輪 880

【ブランド】

The Great Frog ライオン スカル リング

GUCCI

アイプリモ I-PRIMO ディオーネ



メゾンマルジェラ シルバーロゴリング



22AW メゾン マルジェラ ナンバリングワイドリング06 新作 指輪

【参考価格】

loewe リング ブロンズ 最終値下げ

55,000-

SUNSHINE REEVES リング



bless ホースシューリング 925 19号 82-AM2306-128



BVLGARI (ブルガリ) ビーゼロワン リング

【素材/色】

ヴィヴィアン オーブ リング 指輪

メタル

roar リング 指輪 二丁拳銃

ブロンズ系

LOUIS VUITTON ルイヴィトン エクリプス指輪



【A&G】クラウンモチーフ シルバー リング ★初期A&Gシルバーリング18号★



ブラッディマリー ドラードリング

【サイズ】

スペーサーリング 6mm FACK YOUモデル

(約)12号

90's Mexican jewelry シグネットリング メキシコ製

W21mm H31mm D31.5mm

【美品】SOXAI ring シルバー18号



NUMBER(N)INE ナンバーナイン×ジャムホームメイド クロスリング



ボッテガ ヴェネタ イントレチャート 925リング

【状態】

アメリカ軍 リング ミリタリーリング グリーンストーン 28号

傷、使用感、色むら

ブルガリ リング save the children

クリスタルに欠け

Maison Margiela マルジェラ リング



white buffalo ウィングリング



90s silver925 GARY CARDIMALSカレッジリング®️729

【コメント】

FENDI リング ゴールド モンスター

個性的なデザインが人気のライオンヘッド

マルジェラ エングレイブド リング

入荷しました!

【レア物限定品】Christian Dior メンズリング リバーシブル



HERMES 55 15号 シェーヌダンクル punk パンク リング エルメス



甲丸 リング k18



フェンディ FFロゴ M リング FENDI 指輪 アクセサリー



☆★ミリタリーリング☆★

ーーーーーーーーーーーーーーーー

【天然】タイチンクオーツ リング s925 13.5*10mm



美品 ティファニー シルバー925 サマセット メッシュリング 廃番 即日配送



モルガンリング(モルガンダラーストレート)(ノースクラフト)

USED商品ですので小傷、使用感等は写真にてもう一度ご確認ください。

Tiffany スプーン アンティーク ブレスレット カラトリー



クレイジーピッグ 4スカル リング 15号 ユニセックス crazy pig



GUCCI ゴースト ガイコツ 21号 リング 指輪 #069883

できる限り掃除していますが、細部に埃などある商品もございますのでご容赦ください。

。様 専用 2点セット



do not do 1円玉モチーフリング 20号



【最終セール】J.W ANDERSON リング 15号 ジグネットリング

責任を持ち商品を扱っておりますが、オークションですので店舗レベルの対応は致しかねます。

シルバー+ストーン+本革/ブレスレット



18金 K18 デザインリング 男女兼用 5.1g 18号 X302



【カモ様】平打ちリング 19号

実物を見れないネットショッピングですので、店頭よりも若干お安く出品しています。

Edison Sandy Smith エディソンサンディスミス リング 20号



HOORSENBUHS ホーセンブース リング TRI-LINK 18K



わあ様専用

【ご購入のお客様へ】

GOLD KID *BRASS KING-SKULL RING*



たっくん様専用アレックスストリーター リバイバルアンバーリング



Cadman インディアンジュエリー ターコイズ ダレルキャドマン

自己紹介文/プロフィールを一読いただきご了承の方のみご購入ください。

新品未使用 メゾンマルジェラ ロゴ リング ビンテージ加工 指輪 XSサイズ



インタリオリング



キャットヘッド★ GUCCI 指輪 リング

ブランドメーカー以外での過度な修理、修理パーツのない特殊アイテムは、メーカー保証が受けれない事があります。

トラヴィスワーカー シルバーリング



セルジュトラヴァル 夢 リング 指輪 メンズ レディース



シルバーリング #19 美品

ご不明点は入札前にご質問くださいますようお願いいたします。

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご閲覧いただきありがとうございます。弊社の商品は基本的にAACD加盟企業(日本流通自主管理協会)古物市場から仕入れた鑑定済みの品物になります。海外発送について:海外発送、代行業者をご利用ください。ショップ管理No.FT56【ブランド】GUCCI【参考価格】55,000-【素材/色】メタルブロンズ系【サイズ】(約)12号W21mm H31mm D31.5mm【状態】傷、使用感、色むらクリスタルに欠け【コメント】個性的なデザインが人気のライオンヘッド入荷しました!ーーーーーーーーーーーーーーーーUSED商品ですので小傷、使用感等は写真にてもう一度ご確認ください。できる限り掃除していますが、細部に埃などある商品もございますのでご容赦ください。責任を持ち商品を扱っておりますが、オークションですので店舗レベルの対応は致しかねます。実物を見れないネットショッピングですので、店頭よりも若干お安く出品しています。【ご購入のお客様へ】自己紹介文/プロフィールを一読いただきご了承の方のみご購入ください。ブランドメーカー以外での過度な修理、修理パーツのない特殊アイテムは、メーカー保証が受けれない事があります。ご不明点は入札前にご質問くださいますようお願いいたします。

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

VERSACE 23号 指輪 リング ヴェルサーチペルシャニシャプール産ターコイズ指輪GUCCI 指輪ガーデンアラベスク ベルト モチーフリング#17インターロッキングG リング GUCCI指輪BVLGARI B-ZERO1 3バンドリング K18PG サイズ59(19号)クロムハーツ スペーサーリングGUCCI リング シルバー 有名 15号 16号 ユニセックスstussy リング 指輪 カレッジリング 90年 限定美品 GUCCI グッチ ダブルG リング シルバー マーモントBLACK FLYS シルバーリング 希少