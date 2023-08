【最安値】 Chomphu Wang ワンチョンプー XL シルクストリングパンツ ビームス その他

●ブランド:Wang Chomphu ワンチョンプー

●商品名:SILK STRING PANTS シルクストリングパンツ ビームス

●品番 : WC-0005

●素材 : SILK

●色:PALM TREE

●サイズ:XL

約

ウエスト 43×2 (ゴム調整 紐付き)

ヒップ 63cm

わたり 37cm

股下 59cm (9分丈)

股上 30cm

裾幅 36cm

●参考上代 : ¥41804円

●付属品:下げタグ

●状態 : 未使用品

商品説明

タイの伝統工芸でもあるタイシルクを主としたコレクションを展開。

タイ重の黄色みのある前と通常の白い前のブレンド糸で織られたシルク生地は、なめらかな肌触りに加え、絹糸の一本一本が輝くような美しい光沢感が特徴的です。

【WANG CHOMPHU】はそのシルク生地に、オリエンタルな力強い色彩の柄をプリントを施し、独特のリゾート感が魅力のコレクション展開しています。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ビームス 商品の状態 新品、未使用

