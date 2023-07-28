お知らせ ログイン 会員登録 出品
【限定特価】 ビンテージchampionリバースウィーブパンツ/赤単タグ/70年代/ワイン その他

商品の説明

1970年代オリジナルのリバースウィーブ パンツ
needles beams 別注
カラー：エンジ（ワイン/ボルドー）
定価36300円 Y-3 yohji yamamoto ロゴ　トラックパンツ　M
サイズ：L
TEATORA Wallet Pants RESORT BR ウォレットパンツ
プリントカラー：ライトグレー
Needles xs ネイビー パンツ ストレート

【本日までの出品】needles hidden トラックパンツ　Sサイズ
ビンテージ.70年代の赤単タグです。
タグ付 新品未使用 90's UMBRO トラック パンツ アンブロ テープロゴ
ヒップにリペア跡あり。ウエストハトメ現存してますが、左側が1/3ほど外れ掛かっています。
LQ229 ストレート　S ブラック　ピンク　22aw　新品 needles 5
約50年前の製品としては良い方と認識しておりますが、こちらはピンテージですので、古着にご理解のある方のみご検討ください。
モンクレール　ナイロンパンツ
NCNRでお願いします。
needles コムドットやまと着用　トラックパンツストレートSネイビー

needlesストレート 直営店限定 XSトラックパンツ
《スペック詳細》
Needles / ビザデルパンツ
ウェスト（平置）46/総丈102.5/裾幅24/股下62.5※（ガゼットクロッチ中央→インシーム→裾）
adidas PRIMEBLUE リラックス ワイドレッグパンツ

グリップスワニー　ダウンパンツ　Sサイズ

ストレート S ライト　グリーン　23ss needles

OAMC 訳あり Cropped Drawcord Pant
カラー···ワイン/ボルドー/エンジ
チャレンジャー　DRAGON SWEAT PANTS
パンツ丈···フルレングス
addidas 90's ジャージーパンツ (ブラック/パープル)
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
美品　1PIU1UGUALE3 RELAX ボアパンツ　サイズS
素材···裏起毛
BLACK BUTTERFLIES HANABATSU FREECE PANTS
シルエット···ストレート

FLANNEL WOOL WIDE EASY PANTS

商品の情報

商品のサイズL
ブランドチャンピオン
商品の状態やや傷や汚れあり
1970年代オリジナルのリバースウィーブ パンツカラー：エンジ（ワイン/ボルドー）サイズ：Lプリントカラー：ライトグレービンテージ.70年代の赤単タグです。ヒップにリペア跡あり。ウエストハトメ現存してますが、左側が1/3ほど外れ掛かっています。約50年前の製品としては良い方と認識しておりますが、こちらはピンテージですので、古着にご理解のある方のみご検討ください。NCNRでお願いします。《スペック詳細》ウェスト（平置）46/総丈102.5/裾幅24/股下62.5※（ガゼットクロッチ中央→インシーム→裾）カラー···ワイン/ボルドー/エンジパンツ丈···フルレングス柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···裏起毛シルエット···ストレート

商品の情報

商品のサイズL
ブランドチャンピオン
商品の状態やや傷や汚れあり

【限定特価】 ビンテージchampionリバースウィーブパンツ/赤単タグ/70年代/ワイン その他

53分钟前

【限定特価】 ビンテージchampionリバースウィーブパンツ/赤単タグ/70年代/ワイン その他

¥11,000 ¥9,350

(税込) 送料込み
11
6
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

ef945e4

 1536

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (6)

ef945e4
【限定特価】 ビンテージchampionリバースウィーブパンツ/赤単タグ/70年代/ワイン その他 【限定特価】 ビンテージchampionリバースウィーブパンツ/赤単タグ/70年代/ワイン その他

高い素材】 ビンテージchampionリバースウィーブパンツ/赤単タグ/70

高い素材】 ビンテージchampionリバースウィーブパンツ/赤単タグ/70


1970s Champion リバースウィーブスウェットパンツ　単色タグ　表記L

1970s Champion リバースウィーブスウェットパンツ　単色タグ　表記L


70's Championチャンピオン 赤単色タグ VINTAGE リバースウィーブ

70's Championチャンピオン 赤単色タグ VINTAGE リバースウィーブ


70年代 70s チャンピオン リバースウィーブ 赤単色タグ 3段プリント

70年代 70s チャンピオン リバースウィーブ 赤単色タグ 3段プリント


70's 80's Champion チャンピオン リバースウィーブ スウェット パンツ

70's 80's Champion チャンピオン リバースウィーブ スウェット パンツ


70's 80's Champion チャンピオン リバースウィーブ スウェット パンツ

70's 80's Champion チャンピオン リバースウィーブ スウェット パンツ


1970s Champion リバースウィーブスウェットパンツ　単色タグ　表記L

1970s Champion リバースウィーブスウェットパンツ　単色タグ　表記L

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【限定特価】 ビンテージchampionリバースウィーブパンツ/赤単タグ/70年代/ワイン その他
© www.inba.net, Inc.