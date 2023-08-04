経典ブランド 極美品♡ボーダーズ♡パフスリーブティー Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

BORDERS at BALCONY

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ボーダーズアットバルコニー

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ボーダーズアットバルコニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BORDERS at BALCONY36身幅42cm着丈58cm2022年/30800円オジリナルボーダーをダイナミックに使用した、ボリュームたっぷりのバルーンスリーブデザインのTEE。身頃はスッキリとしたシルエットで、バランスのとれたトップスです。背中から腰まで伸びたファスナーは、足元から着脱可能。メイクアップやヘアスタイルを崩すことなくお召しいただけます。1回着用致しました。カラー···ホワイトボーダーズアットバルコニー

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ボーダーズアットバルコニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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