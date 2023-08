美品 Levi’s 70507-0270

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

美品 Levi’s 70507-0270サルファー染めMade in USA1980-2000年代にかけて製造されたサルファー染め(硫化染め)のブラックデニムです。環境汚染の観点から現在では採用されておりません。 先染めや他の後染めと比較してアタリが出やすく、コントラストの効いた経年変化をするという特徴があります。色残りが濃く状態の良い美品です。【サイズ】表記:M着丈:67身幅:57肩幅:56袖丈:57︎︎【状態】 A目立つ傷や汚れはなく色残りの濃い美品。※古着のため記載しきれない細かい擦れや汚れがある場合がございます。重大な見落とし欠陥があった場合以外を除き返品・交換対応はできかねますこと予めご了承ください。S:未使用品 デッドストック A:使用感が少なく状態良好B:少々使用感があり細かな汚れ、ダメージがある C:やや使用感があり部分的に汚れやダメージがある D:全体的に使用感、ダメージがある❗️必ずプロフィールご一読ください。希望額を書かない値下げ交渉や10%以上の値下げ交渉はブロックします。#エンカウント_levis#エンカウント_allーーーーーーー90年代 オリジナル リーバイス ビンテージ ヴィンテージ vintage 黒 ブラックデニム ホワイトデニム インディゴ 濃色 サルファー染め 硫化染め 先染め 後染め 製品染め ガーメントダイ 米国製 jean jeans pants ジーンズ ジーパン デニムパンツ デニムジャケット ジージャン gパン gジャン アメカジ 古着 オールド old 70s 80s 501 505 517 519 550 606 646 684 70505 70506 70507 赤耳 赤ミミ66 前期 後期 bige 2nd 1st xx silver tab new lee wrangler リー ラングラー ダブルアールエル RRLなどが好きな方におすすめです。

