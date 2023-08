COACH コーチ レディース アウター

DISNEY X COACH ディズニー コーチ

スケートボード ミッキーマウス スポーツ ジャケット

定価:94,600円

コーチジャパン公式アウトレットオンラインストアで購入しました。新品未使用品、正規品です。

品番: 1547

サイズ : S (日本 Lサイズ相当)

平置き 着丈 約62

身幅 約54

袖丈 約59

大き目の作りになっています。

普段Lサイズ着用の方がちょうどくらいのサイズ感です。

(個人差がありますので寸法をご参照ください)

カラー:プレーリー ピンク マルチ

◉商品説明

* 【日本限定】

* 100% ポリエステル

* ファスナー開閉

* 着丈:60cm

* レディースサイズ

* Disney x Coach

* (C)Disney

ハンガー、ナイロンカバー付き

他にも出品しておりますので、よろしければご覧ください。

↓↓コーチバッグ多数出品中です!!

#sankaimanコーチ

(「新しい順」で全て表示されます)

↑↑コーチバッグや財布のみの見やすいページに飛びます!

#COACH #コーチ #ジャケット #アウター 通学 通勤

#ミッキーマウス #DISNEY #ディズニー コラボ 春服

秋服 冬服 上着 sankaiman 9

商品の情報 商品のサイズ L ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

COACH コーチ レディース アウターDISNEY X COACH ディズニー コーチスケートボード ミッキーマウス スポーツ ジャケット定価:94,600円コーチジャパン公式アウトレットオンラインストアで購入しました。新品未使用品、正規品です。品番: 1547サイズ : S (日本 Lサイズ相当)平置き 着丈 約62 身幅 約54 袖丈 約59大き目の作りになっています。普段Lサイズ着用の方がちょうどくらいのサイズ感です。(個人差がありますので寸法をご参照ください)カラー:プレーリー ピンク マルチ◉商品説明* 【日本限定】* 100% ポリエステル* ファスナー開閉* 着丈:60cm* レディースサイズ* Disney x Coach* (C)Disneyハンガー、ナイロンカバー付き他にも出品しておりますので、よろしければご覧ください。↓↓コーチバッグ多数出品中です!!#sankaimanコーチ(「新しい順」で全て表示されます)↑↑コーチバッグや財布のみの見やすいページに飛びます!#COACH #コーチ #ジャケット #アウター 通学 通勤 #ミッキーマウス #DISNEY #ディズニー コラボ 春服秋服 冬服 上着 sankaiman 9

